РИАМО - 6 ноя. Ни одного заразившегося коронавирусом не выявили за сутки в 14 городских округах Московской области, всего за это время в регионе выявили 605 случаев заражения инфекцией, говорится в сообщении оперштаба Подмосковья.

«Всего на данный момент в Московской области выявлен 90 251 случай заболевания коронавирусной инфекцией. Скончались 1 677 человек. Выздоровели и выписались 67 150 человек», - говорится в сообщении.

Ни одного заразившегося не нашли в Кашире, Звездном городке, Зарайске, Домодедове, Лотошине, Можайском округе, Бронницах, Молодежном, Лыткарине, Пущине, Серебряных Прудах, Рошале, Рузском округе и Протвине.

По одному зараженному нашли во Власихе, Волоколамске, Краснознаменске, Луховицах, Красноармейске, Лосино-Петровском, Ступине, Павловском Посаде. Два случая заражения обнаружили в Жуковском, Черноголовке, Фрязине, Богородском. Три — в Клину, Озерах, Шаховской, Электрогорске. Четыре — в Люберцах, Ивантеевке, Дубне. Пять — в Наро-Фоминском округе, Химках, Шатуре. Шесть случаев инфицирования обнаружили в Дзержинском, Реутове, Электростали. Восемь — в Дмитровском округе, Истре.

В Лобне, Чехове, Серпухове — 11, в Егорьевске — 13, в Солнечногорске — 14, в Красногорске — 15, в Долгопрудном — 16, в Ленинском — 17, в Воскресенске и Мытищах — 19, в Коломне — 20, в Талдоме — 22, в Щелкове — 26, в Котельниках и Подольске — 28, в Пушкине — 31, в Сергиево-Посадском округе — 32, в Королеве — 33, в Раменском — 34, в Орехово-Зуевском округе — 36, в Одинцовском округе — 39, в Балашихе — 41 случай.

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6 НОЯБРЯ

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