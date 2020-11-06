РИАМО - 6 ноя. Столичные правоохранители задержали подозреваемого в краже эксклюзивного велосипеда премиум-класса стоимостью 420 тысяч рублей, сообщается на сайте «МВД Медиа».

О пропаже транспортного средства в полицию заявил его владелец.

«В результате оперативно-разыскных мероприятий один из подозреваемых был задержан на 9-й Парковой улице. Им оказался приезжий из Северо-Кавказского федерального округа, который проживал в столице в арендованной квартире», — сказала официальный представитель МВД России Ирина Волк.

Выяснилось, что похититель продал велосипед, однако полицейские смогли установить покупателя. Когда гражданин узнал, что купленная им вещь украдена, он добровольно отдал ее правоохранителям.

По факту произошедшего возбуждено уголовное дело по статье 158 УК РФ «Кража». Фигуранта дела заключили под стражу, полиция ищет его сообщников.