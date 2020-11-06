РИАМО - 6 ноя. 16 правообладателей земли в Подмосковье оштрафовали на 5,7 миллиона рублей по результатам работы муниципального земельного контроля, говорится в сообщении пресс-службы министерства имущественных отношений Московской области.

«Общая площадь пораженной борщевиком земли составила более 243 гектаров», – говорится в сообщении.

Министр имущественных отношений Московской области Наталья Адигамова рассказала, что наибольшее количество штрафов для предпринимателей было назначено административной комиссией городского округа Чехов. Пять правообладателей земель были оштрафованы на 3,3 миллиона рублей за непроведение мер по борьбе с борщевиком Сосновского, а в городском округе Клин штраф в отношении одного юридического лица составил 950 тысяч рублей.

В Пушкинском городском округе в списке нарушителей оказались семь человек, которых оштрафовали на 310 тысяч рублей, а также было выдано пять предостережений для эффективной борьбы с борщевиком. Правонарушители из Богородского и Дмитровского округов были оштрафованы на 300 и 150 тысяч рублей соответственно. Штраф в отношении правообладателя из Домодедова составил 700 тысяч рублей и был выписан за нецелевое использование земель.

Борщевик Сосновского представляет собой растение с цветами-зонтиками, которое достигает нескольких метров в длину. Сорняк выживает в холодном климате и активно размножается, подавляя иные растения. Безобидный вид не мешает его соку быть опасным для здоровья человека.