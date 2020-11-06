РИАМО - 6 ноя. Во время столкновения грузового автомобиля и электропоезда на Белорусском направлении Московской железной дороги дежурный по переезду находился в состоянии алкогольного опьянения, сообщается на сайте Московского межрегионального следственного управления на транспорте СКР.

В ночь на пятницу на регулируемом переезде на железнодорожном перегоне Одинцово - Голицыно столкнулись грузовик и электропоезд сообщением Лобня - Дорохово. В результате происшествия водитель и пассажир автомобиля получили травмы.

«Со слов очевидцев, дежурный разрешал водителям транспортных средств проезжать железнодорожные пути на запрещающий сигнал светофора», - говорится в сообщении.

В рамках расследования уголовного дела о ДТП на переезде следствие даст правовую оценку действиям дежурного.

В настоящее время следователи проводят необходимые мероприятия для восстановления полной и объективной картины произошедшего.

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