РИАМО - 6 ноя. Прямые трансляции акции «Ночь искусств - 2020» посмотрело порядка 1,31 миллиона москвичей, просмотр был бесплатным и не требовал предварительной регистрации, говорится в сообщении пресс-службы департамента культуры столицы.

Три центральных события, подготовленные организаторами акции, посмотрело порядка 254,3 тысячи зрителей. На территории Казанского вокзала прошла программа «Теория струн». Пятичасовой арфовый марафон представил зрителям арфист Александр Болдачев и другие известные музыканты: Вадим Эйленкриг и его бенд, группа Pompeya, скрипачка Елена Ревич, саксофонистка Вероника Кожухарова, композитор Миша Мищенко, участник телепроекта «Голос» Стас Обухов. В концертной программе также приняли участие современные художники Саша Фролова и Вова Перкин, режиссером программы стал Павел Сеплярский.

«В этом году я инициировал Всемирный день арфы, посвященный 300-летию концертной арфы. Проект объединил в одном стриме 50 стран мира и продолжается до сих пор, его финальная идея – зарегистрировать Всемирный день арфы в ЮНЕСКО. Программа «Теория струн» в рамках акции «Ночь искусств - 2020» стала одним из первых проектов Всемирного дня арфы. Во время пятичасового марафона игры на арфе, который наблюдали зрители, музыка смешивалась с поэзией, визуальным искусством и хореографией», – сказал Болдачев.

«Космический квартирник в Музее космонавтики» объединил в себе несколько программ. Киноманы насладились проектом «Спой по-новому. Песни из кино», где артисты современности спели хиты из любимых фильмов киностудии Горького. Молодая инди-поп певица Женя Ефимова и независимый музыкант и человек мира Manizha дали сольные концерты, а любителям поэзии и игры на фортепиано запомнился рэпер ST, а также музыкант Дмитрий Маликов. Первый читал стихи вместе с молодыми поэтами, а второй играл на фортепиано. Оба выступали в рамках спецпроекта «SuperSTихи и ноты».

«Я всегда с радостью пользуюсь возможностью подарить свое фортепианное творчество слушателям – как реальным, так и виртуальным. Считаю, что такие необычные проекты, которые проходят в рамках акции «Ночь искусств» на таких удивительных площадках, как музеи, библиотеки, дома творчества, – гораздо лучше подходят для моего инструментального творчества, нежели для песенного. Я никогда не был участником такого рода марафонов», – отметил Маликов.

Ценителей искусства наделили возможностью следить за тем, как художники Макс Гошко-Даньков и Anomalit Kate превращали культурную площадку «Строгино» в арт-объект на протяжении шести часов. Мероприятие проходило в рамках программы «Современное искусство», художники рисовали под музыку диджеев Zarring & Dankoe feat Mr. Sax и Agata & Vlad Che.

В рамках акции культурные учреждения столицы подготовили свыше 180 мероприятий. Программы культурных центров посетили 240 тысяч москвичей, а на виртуальных событиях в парках города присутствовало порядка 150 тысяч человек.

Музеи столицы виртуально посетили порядка 675,7 тысячи москвичей. В музее-заповеднике «Царицыно» прошло «Заседание детективного клуба», также были подведены итоги Литературного конкурса, проводившегося совместно с издательством «Розовый жираф», а еще были проведены перформансы в рамках проекта Марины Звягинцевой «Притяжение».

В рамках программы Мультимедиа арт музея зрителям удалось побывать на онлайн-экскурсии по выставкам «Фотобиеннале-2020». Также были организованы эфиры с современными художниками, а еще вниманию зрителей представили фильм «В поисках счастливого конца» Ольги Свибловой, премьера которого состоялась в рамках программы.

Столичные библиотеки представили зрителям свои спектакли и программы. Так, «Библиотека Барто» помогла зрителям отправиться в путешествие по Дальнему Востоку, а библиотека №4 имени Е.А. Фурцевой показала постановку по пьесе Зиновия Сагалова «Не верьте господину Кафке». Роль Греты, которая была сестрой главного героя в рассказе «Превращение», исполнила актриса театра и кино Евгения Крюкова.

«Ночь искусств» – это культурно-образовательная акция, которая проходит ежегодно и дает зрителям возможность бесплатно посетить театры, музеи, библиотеки и другие культурные площадки. Акция проводится с 2013 года.