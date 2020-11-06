РИАМО – 6 ноя. Президент России Владимир Путин выразил свои соболезнования родным писателя-сатирика Михаила Жванецкого, который скончался в пятницу в возрасте 86 лет, сообщает Газета.ru.

Глава российского государства подчеркнул, что юморист был одаренным, очень талантливым и обаятельным человеком, а также «настоящим Мастером».

«По словам Путина, «рассказы, афоризмы, меткое слово» Жванецкого стали символом целой эпохи», - отмечает издание.

Президент добавил, что Жванецкого сильно любили не только в России, но и во многих других странах.

Михаил Жванецкий родился 6 марта 1934 года в Одессе. Сотрудничал с Аркадием Райкиным, Романом Карцевым и Виктором Ильченко. В 1988 году Жванецкий создал Московский театр миниатюр.

Жванецкий - народный артист РФ, народный артист Украины, лауреат премии президента России.