РИАМО - 6 ноя. Сотрудники «Мособлэнерго» перешли на работу в режиме повышенной готовности из-за вероятности сильного ветра в Подмосковье, говорится в сообщении пресс-службы министерства энергетики Московской области.

«В связи с неблагоприятными погодными условиями энергетики переведены в режим повышенной готовности. Более 700 аварийно-восстановительных бригад готовы оперативно устранять нарушения в электроснабжении», - сказал министр энергетики Московской области Александр Самарин.

В случае технологических нарушений энергетики оперативно подадут электроэнергию на социально значимые и жизненно важные объекты в регионе.

Специалисты постоянно наблюдают за работой оборудования подстанций, проводят внеочередные осмотры участков воздушных линий.

Ранее ГУ МЧС России по Московской области предупредило жителей Подмосковья об усилении западного и северо-западного ветра до 18 метров в секунду.