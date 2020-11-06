РИАМО – 6 ноя. Кадровые перестановки могут произойти в министерстве природных ресурсов и экологии России в скором времени, сообщает ТАСС.

«В ближайшее время Минприроды России официально сообщит о возможных предстоящих изменениях в ведомстве», - пишет издание.

Ранее в Сети появилась информация, что глава министерства Дмитрий Кобылкин может покинуть свой пост.

Кобылкин занимает должность министра природных ресурсов и экологии РФ с 2018 года.

Ранее он два срока подряд занимал должность губернатора ЯНАО.​