РИАМО - 6 ноя. Суд отправил на принудительное лечение жителя Санкт-Петербурга Алексея Барышникова, который весной этого года захватил заложников в отделении банка в центре Москвы, сообщила РИАМО в пятницу представитель пресс-службы ГСУ СК РФ по столице Юлия Иванова.

Мужчину признали виновным в совершении преступления, предусмотренного частью 2 статьи 206 УК РФ (захват заложников).

«Собранные доказательства признаны судом достаточными для применения принудительных мер медицинского характера в отношении Алексея Барышникова», — сказала Иванова.

Инцидент произошел 23 мая. Мужчина зашел в отделение банка на улице Земляной Вал и сообщил присутствующим о минировании помещения и захвате людей в качестве заложников. Сотрудникам банка удалось сообщить о случившемся в полицию.

В ходе спецоперации подозреваемый был задержан, а все заложники освобождены.