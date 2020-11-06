РИАМО - 6 ноя. Столичная прокуратура назначила проверку по факту смерти 11-летней девочки на уроке в школе, говорится в сообщении пресс-службы ведомства.

Инцидент произошел в пятницу в одном из учебных заведений в Южном округе Москвы. Девочке стало плохо во время урока, впоследствии ребенок скончался.

«В ходе проверки, проведение которой поручено Нагатинской межрайонной прокуратуре, будут установлены обстоятельства и причины произошедшего, а также дана оценка исполнению требований федерального законодательства, в том числе о несовершеннолетних и охране их здоровья», - говорится в сообщении.

По результатам проверки при необходимости будут приняты меры прокурорского реагирования.