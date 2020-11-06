РИАМО – 6 ноя. Соведущий Михаила Жванецкого по программе «Дежурный по стране» Алексей Бегак сравнил влияние сатирика на людей с авторитетом Льва Толстого, сообщает Газета.ru.

«Михаил Михайлович остался в моей памяти человеком, который сформировал вообще все наше поколение, наше сегодняшнее сознание. Причем сделал он это совершенно ненавязчиво, не как Лев Толстой, а абсолютно легко, будто в шутку. Мы цитировали его каждый день, с юности и до зрелости. Грандиозный человек», - отметил Бегак.

Михаила Жванецкого не стало в пятницу. Он скончался из-за болезни в возрасте 86 лет.

Ранее представитель сатирика сообщил, что церемонию прощания с Жванецким не будут проводить из-за пандемии коронавирусной инфекции.