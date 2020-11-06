РИАМО – 6 ноя. Пандемия коронавирусной инфекции не позволит провести церемонию прощания с писателем-сатириком Михаилом Жванецким, сообщает РИА Новости.

«Прощания не будет. Пандемия. Мы не можем его проводить. Не знаю насчет похорон еще, выясняем, Михаил Михайлович только сегодня умер. Все в процессе», - сказал представитель сатирика Олег Сташкевич.

Он добавил, что причиной смерти Жванецкого стала болезнь.

Михаил Жванецкий умер в пятницу, ему было 86 лет. Ранее из-за состояния здоровья он принял решение прекратить концертную деятельность.

Жванецкий - народный артист РФ, народный артист Украины, лауреат премии президента России. ​​ ​ ​