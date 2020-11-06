РИАМО - 6 ноя. На улице Кубинка в Можайском районе столицы ввели в эксплуатацию дом по реновации, там 99 квартир, говорится в сообщении пресс-службы департамента строительства Москвы.

Дом представляет собой односекционное строение с подземной парковкой. На фасадах здания установлены короба под кондиционеры. Сами фасады выполнены в ярких оранжевых тонах, а также облицованы керамогранитными плитами. Общая площадь квартир составляет 5,941 тысячи квадратных метра. Первый этаж дома останется нежилым, здесь разместятся объекты культурного, социального и коммерческого назначения. В доме установлена группа лифтов с грузоподъемностью в 630 и тысячу килограммов.

«Всего с момента запуска программы реновации сдано в эксплуатацию 75 домов, большая часть которых передана под заселение. Как ранее отмечал мэр Москвы Сергей Собянин, сейчас строится и проектируется еще 259 домов площадью 4,3 миллиона квадратных метров. В работе находятся 464 стартовые площадки», – сказал руководитель департамента строительства Москвы Рафик Загрутдинов.

В вестибюле жилой части расположились технические помещения, места для хранения уборочного инвентаря, зона для размещения почтовых ящиков, а также комната дежурного. Придомовая территория была благоустроена и озеленена. В рамках благоустройства были установлены площадки для спорта и отдыха, высажены деревья и кустарники.

Единый стандарт реновации предусматривает улучшенную отделку мест общего пользования и квартир с использованием качественных материалов. Дом располагается по адресу: улица Кубинка, владение 18, корпус 2.