РИАМО - 6 ноя. Участники столичной программы реновации теперь будут получать уведомления об этапах переселения в новые дома по электронной почте или через mos.ru, сообщается на официальном сайте мэра Москвы.

«Все москвичи, принимающие участие в программе реновации и зарегистрированные на портале mos.ru, будут получать электронные уведомления об этапах переселения в личном кабинете и по электронной почте», - говорится в сообщении.

Разработка этой опции идет по поручению мэра Москвы Сергея Собянина. В пилотном режиме сервис начали испытывать в августе. В текущем месяце уведомления получат жители 22 домов, расположенных в четырех районах города.

«С запуском новой опции у жителей появился еще один удобный канал получения оперативной информации о программе, помимо работающего в стройкомплексе контактного центра, куда, к примеру, с начала года поступило более 20 тысяч обращений по программе реновации», — отметил руководитель департамента градостроительной политики города Москвы Сергей Левкин.

В электронных уведомлениях жители будут получать информацию о старте переселения дома, письмо с предложением новой квартиры, оповещение о необходимости подписать заявление о согласии/отказе после осмотра новой квартиры, информацию об устранении строительных дефектов в новой квартире и так далее.