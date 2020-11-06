РИАМО – 6 ноя. Исследователи зафиксировали сокращение доли россиян, желающих перейти на фриланс, сообщает Федеральное агентство новостей.
По данным опроса сервиса «Работа.ру» и НПФ Сбербанка, 65% опрошенных россиян заявили, что они готовы перейти на работу по найму без оформления в штат. Годом ранее таких респондентов было 72%.
Совершенно не согласны работать в штате 11% респондентов, а 24% опрошенных признались, что считают перемену работы маловероятной.
Также опрос показал, что 19% россиян не хотят переходить на фриланс из-за отсутствия при таком формате работы пенсионных начислений.
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