РИАМО – 6 ноя. Исследователи зафиксировали сокращение доли россиян, желающих перейти на фриланс, сообщает Федеральное агентство новостей.

По данным опроса сервиса «Работа.ру» и НПФ Сбербанка, 65% опрошенных россиян заявили, что они готовы перейти на работу по найму без оформления в штат. Годом ранее таких респондентов было 72%.

«Около 21% россиян обозначили переход на фриланс как «очень вероятный», а как «вполне вероятный» его оценивают 44% опрошенных», - говорится в сообщении.

Совершенно не согласны работать в штате 11% респондентов, а 24% опрошенных признались, что считают перемену работы маловероятной.

Также опрос показал, что 19% россиян не хотят переходить на фриланс из-за отсутствия при таком формате работы пенсионных начислений.​​