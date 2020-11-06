РИАМО - 6 ноя. По поручению губернатора Московской области Андрея Воробьева в Подмосковье начали устанавливать фотоловушки, которые позволяют вычислять нарушителей, незаконно сбрасывающих мусор в лесу, говорится в сообщении пресс-службы министерства экологии и природопользования Московской области.

Камеры установили на дорогах и в лесах, где ранее фиксировались несанкционированные свалки.

«На первом этапе уже размещены 60 фотоловушек, которые в режиме реального времени передают всю подозрительную информацию напрямую в Центр управления регионом», – сказал заместитель председателя правительства Московской области - министр экологии и природопользования региона Дмитрий Куракин.

Он добавил, что подмосковное Главное управление региональной безопасности наладило взаимодействие с правоохранительными органами, чтобы полиция могла получать информацию о нарушителях и совместно с инспекторами профильных ведомств оперативно пресекать противоправные действия.

Фотоловушки уже помогли выявить нарушителей природоохранного законодательства. Первой сработала камера в Щелкове, где на незаконную свалку около деревни Назимихи снова привезли строительный мусор. После того, как информация поступила в ЦУР, на место выехали два инспектора эконадзора и полицейские. В результате были изъяты два КамАЗа, составлено два протокола.

Жители Подмосковья также могут сообщать о навалах мусора с помощью интернет-портала «Добродел».