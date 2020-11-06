РИАМО - 6 ноя. Людям категорически нельзя употреблять в пищу мухоморы, однако этот гриб помогает «лечиться» диким животным и способствует росту сосен, говорится в сообщении пресс-службы комитета лесного хозяйства Московской области.

Мухомор – гриб, чья красная шляпка усеяна белыми пятнышками. Он встречается в лесу с середины лета и почти до начала зимы.

«Для людей этот гриб очень опасен, есть его нельзя. При употреблении в пищу он вызывает тошноту, боли в желудке и помутнение сознания», - отмечается в сообщении.

На мух этот гриб действует как снотворное, а для лосей выступает своеобразным лекарством.

«Ученые до сих пор точно не установили, зачем лоси едят мухоморы, но что лоси ими лечатся, не подлежит никакому сомнению», - добавили в Комлесхозе.

За один присест лось съедает не более шести мухоморов, отравиться таким количеством сохатый не сможет, зато почувствует лечебное действие этих грибов.

Кроме того, мухомор - важнейший гриб для лесного хозяйства. Много лет подряд он обеспечивает устойчивый рост молодняков сосны на основе микоризного симбиоза. Благодаря этому качеству мухоморы используются в современных лесосеменных комплексах.