РИАМО - 6 ноя. Девятого ноября в Московском губернском театре определят победителей областного «Чемпионата по актерской импровизации», проект «Театральный поединок» проходил в Подмосковье на протяжении двух месяцев, говорится в сообщении пресс-службы министерства культуры Московской области.

«Тренинги по актерской импровизации в детских театральных школах и в четырех областных театрах, а также итоговые выступления с успехом прошли в Химках, Красногорске, Дмитрове и Сергиевом Посаде», – говорится в сообщении.

Проект должен завершиться 9 ноября. В этот день пройдет финальный поединок, который состоится в формате театральной игры «Импровизационный БАТЛ» с участием четырех театров. В борьбе за третье место сойдутся команды актеров Московского областного государственного театра и Московского губернского театра, а в схватке за первое место намерены сразиться актерские команды из химкинского драмтеатра «Наш Дом» и Сергиево-Посадского драматического театра-студии «Театральный ковчег».

Финал обещает быть насыщенным. Зрителей ожидают незабываемые впечатления, а также яркие актерские экспромты. В результате занимательного творческого процесса будут созданы сценические этюды, построенные на импровизации.

На финальной игре и церемонии закрытии проекта, будут присутствовать ученики детских театральных школ и студий, которые в сентябре текущего года участвовали в итоговых выступлениях.

«Театральный поединок» – это уникальный творческий проект, организованный в Московской области, объединяющий детские театральные коллективы и профессиональные театры. Информацию о проекте можно найти на сайте импровизационныйбатл.рф.