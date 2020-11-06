РИАМО (ПОДОЛЬСК) - 6 ноя. Молодые педагоги из Подольска стали лауреатами всероссийского конкурса «Педагогический дебют-2020», сообщается в группе «Администрация г.о. Подольск» в соцсети «ВКонтакте».

«Три педагога из Подольска стали лауреатами конкурса, их наградили дипломами и медалями. В номинации «Молодые педагоги-психологи» лауреатами стали педагог-психолог МДОУ №25 «Улыбка» Дарья Думенко и педагог-психолог МДОУ ЦРР №16 «Ладушки» Светлана Кузнецова. В номинации «Молодые воспитатели ДОО» отличилась воспитатель МДОУ №42 «Чебурашка» Ирина Астанина», - говорится в сообщении.

На II очном этапе XV Всероссийского конкурса «Педагогический дебют-2020» конкурсанты представили свои работы под девизом «У меня это хорошо получается». Они участвовали в дебатах, мастер-классах и творческих мастерских. 5 ноября состоялось подведение итогов конкурса и торжественное награждение победителей и лауреатов.