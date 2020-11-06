РИАМО - 6 ноя. В Москве могут установить мемориальную доску писателю, сатирику Михаилу Жванецкому, сообщил РИАМО в пятницу председатель комиссии Московской городской думы по культуре и массовым коммуникациям Евгений Герасимов.

«Ушел из жизни гений. Уникальный человек, обладающий таким потрясающим юмором, которому равных нет. Человек, который подарил нам такое количество потрясающих произведений и афоризмов, которые будут жить, я думаю, столько, сколько будет жить человечество», - сказал Герасимов.

Он добавил, что Жванецкий был уникальной личность и выразил уверенность в том, что в честь него установять памятную табличку.

«Это уникальная личность и, конечно, я уверен, что в доме, где он жил или, где решат его самые близкие люди, наверняка возникнет табличка, которая увековечит его память. Конечно, если будут другие предложения, то, по крайней мере Московская городская дума, наверняка поддержит», - сказал Евгений Герасимов.​

Михаил Жванецкий ушел из жизни в пятницу. Ему было 86 лет.