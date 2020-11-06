РИАМО – 6 ноя. В октябре переписчики посетили 18 труднодоступных деревень и сел в Томской области и еще пять на территории Ямало-Ненецкого автономного округа, говорится в сообщении пресс-службы оргкомитета Всероссийской переписи населения.

«Добираться до многих поселений приходилось по воде — на моторных лодках. С остановкой навигации переписчики переходят на другие виды транспорта и отправляются в новые отдаленные районы», - говорится в сообщении.

Всего в октябре в труднодоступных районах Томской области работали около 40 переписчиков, они обошли практически все помещения, указанные в маршрутном плане. Следующий этап переписи в регионе намечен на февраль.

В октябре также завершился первый этап переписи в Ямало-Ненецком автономном округе, обход жителей продолжится в декабре.

Всероссийская перепись населения пройдет с 1 по 30 апреля 2021 года с применением цифровых технологий. Главным нововведением станет возможность самостоятельного заполнения электронного переписного листа на портале госуслуг.​