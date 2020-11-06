РИАМО - 6 ноя. Председателем Общественной палаты Балашихи созыва 2020-2023 годов избрали Елену Жарову, члены объединения единогласно проголосовали за ее кандидатуру на пленарном заседании, говорится в сообщении пресс-службы администрации Балашихи.

В заседании приняли участие глава городского округа Сергей Юров, председатель городского совета депутатов Геннадий Попов, представители правительства и Общественной палаты Московской области.

«На собрании выбрали заместителей председателя объединения. Ими стали президент Балашихинской торгово-промышленной палаты Анатолий Шестаков и епископ Балашихинский Николай. Определили советников, ответственного секретаря и руководителей профильных комиссий, утвердили кодекс этики, регламент и положение о консультантах-экспертах», — говорится в сообщении.

Жарова поблагодарила всех за поддержку и неравнодушие.

«Мои дорогие люди, спасибо, что вы рядом, что вы слышите и совместно работаете. Я вам очень признательна и рада, что такие неравнодушные люди рядом со мной», — отметила Жарова.

Она возглавляла Общественную палату города прошлого созыва. С переизбранием ее поздравил Сергей Юров.

«Сегодня сформирован состав Общественной палаты нового созыва. Решение войти в Общественную палату – это большая ответственность. Елена Михайловна (Жарова – ред.) работает круглосуточно, всегда на связи. Большое спасибо за то, что уже сделано всеми членами Общественной палаты. Еще раз поздравляю с избранием. Уверен, что вместе со всей командой сделаем еще очень много», - добавил Юров.

В Общественную палату Балашихи входят 45 человек. Подача документов проводилась до 15 апреля. Всего поступило 81 заявление. 15 членов было назначено губернатором Московской области Андреем Воробьевым, 15 – советом депутатов городского округа, 15 – Общественной палатой Подмосковья.