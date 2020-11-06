РИАМО (ПОДОЛЬСК) - 6 ноя. Нападающий подольского ХК «Витязь» Захар Бардаков в составе молодежной сборной России принимает участие в традиционном турнире сборных - Кубке «Карьяла», в первом матче команда победила финнов со счетом 6:2, сообщается в группе «Хоккейный клуб «Витязь» в соцсети «ВКонтакте».

Под конец основного времени финн Отто Карвинен грубо сыграл против Данилы Алалыкина, и за партнера вступился Бардаков. По итогам стычки финский игрок получил большой пятиминутный штраф и удаление до конца игры, а Бардаков отделался штрафом в 2+10 минут. В итоге сборная России получила большинство до конца матча и уверенно довела дело до победы – 6:2.

«Финская сборная, составленная из игроков финской лиги, оказалась повержена молодежной сборной России в Хельсинки со счетом 6:2. У нападающего «Витязя» Захара Бардакова это дебют в национальной команде», - говорится в сообщении.

Бардаков отметил, что сборная победила хорошего соперника. Финны собрали команду из своего национального чемпионата. Их сила известна, и перед турниром в Хельсинки многие сомневались в силе российской команды, представленной здесь молодежным составом.

«Мы «молодые и возможно, слабые», как считали до старта турнира в Хельсинки. Но я знал, что это не так. Многие из нас играют в КХЛ и тренируются с мужиками, которым по 30 лет, узнают много нового в лиге, набираются опыта и мастерства», - сказал Бардаков.

Матчи турнира: 7 ноября, Швеция – Россия в 14:30; Финляндия – Чехия в 18:30; 8 ноября, Чехия – Россия в 14:30; Финляндия – Швеция в 18:30.