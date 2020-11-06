РИАМО - 6 ноя. Вечером в пятницу столичные дороги могут быть загружены до восьми баллов, после 19:30 проехать будет проще, говорится в сообщении пресс-службы департамента транспорта и развития дорожно-транспортной инфраструктуры Москвы.

«Пятничный разъезд уже начался. <...> В пиковые часы она (загруженность дорог - ред.) может вырасти до 8 (баллов - ред.). Сложнее всего будет в центре и на некоторых вылетных в сторону области», - говорится в сообщении.

Из-за проведения дорожных работ особенно сильные затруднения дорожного движения ожидаются на 82, 31, 53 и 68 километре МКАД, на Волоколамском шоссе, на проспекте Мира, на Большом Каменном мосту.

Особенно загруженными будут такие магистрали, как Щелковское шоссе, проспект Мира, Волоколамское шоссе, Ленинградское шоссе перед МКАД и 91 километр МКАД.