РИАМО – 6 ноя. Писатель-сатирик Виктор Коклюшкин считает, что меткие афоризмы сделали имя Михаила Жванецкого бессмертным.

«Самый яркий пример того, что Жванецкий был, есть и будет – это когда выступают по телевизору, на радио или с высокой трибуны наши замечательные люди и не могут найти несколько точных слов и они непроизвольно говорят: «Как сказал Жванецкий», - сказал Коклюшкин в интервью радио Sputnik.

Он добавил, что такие фразы можно услышать по телевизору по несколько раз на дню.

«Мы должны быть благодарны, что были такие люди. Мы должны их помнить. Что нам остается еще?» – заключил Коклюшкин.

Писатель-сатирик Михаил Жванецкий скончался в возрасте 86 лет. Ранее из-за состояния здоровья он принял решение прекратить концертную деятельность.

Михаил Жванецкий родился 6 марта 1934 года в Одессе. Сотрудничал с Аркадием Райкиным, Романом Карцевым и Виктором Ильченко. В 1988 году Жванецкий создал Московский театр миниатюр.

Жванецкий - народный артист РФ, народный артист Украины, лауреат премии президента России. ​​