РИАМО (ПОДОЛЬСК) - 6 ноя. В Подольске пристройка к школе №13 на 300 мест на Бородинской улице готова на 45%, в настоящее время ведут работы по наружным инженерным сетям, ремонту помещений и благоустройству, сообщается на сайте комитета по строительству и архитектуре администрации округа.

Председатель комитета по строительству и архитектуре администрации Подольска Сергей Цаплинский проинспектировал ход строительства школы и пристройки в микрорайоне Кутузово и обсудил итоги с активными жителями. В микрорайоне продолжают возводить общеобразовательную школу на 1100 мест на Бородинском бульваре, 9, и пристройку на 300 мест к школе №13 на Бородинской улице, 20.

«На пристройке к школе №13 на 300 мест на Бородинской улице, 20, выполнены монолитные работы первого и второго этажей. В настоящее время прокладывают наружные инженерные сети, а также ремонтируют помещения и выполняют благоустройство. Степень готовности объекта составляет 45%. На нем задействовали 50 человек», - говорится в сообщении.

В летние каникулы в основном здании школы сделали раздевалку и коридор первого этажа, а также спортивный зал для учебных кабинетов на втором этаже.

«В период пандемии учебный процесс в основном здании школы, проведение ЕГЭ и близость жилых домов к строительному объекту сдерживали проведение строительных работ с 21:00 до 8:00, что не могло не сказаться на сроках. К сожалению, на сегодняшний день есть изменения графика, сроки окончания строительства перенесли на II квартал 2021 года», – сказал Цаплинский.

Он пояснил, что все строящиеся на территории Подольска школы откроют 1 сентября 2021 года.