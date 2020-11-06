РИАМО - 6 ноя. С начала дачного сезона свыше 257 тысяч поездок совершили пассажиры на автобусах по маршрутам к СНТ в Подмосковье, говорится в сообщении пресс-службы министерства транспорта и дорожной инфраструктуры Московской области.

«В дачный сезон жители и гости Московской области могли воспользоваться 46 маршрутами к СНТ, 26 из них – сезонные. За 6 месяцев на дачных маршрутах проехало свыше 257 тысяч человек, из них на сезонных маршрутах проехало 63 тысячи пассажиров. При этом на сезонных маршрутах зафиксировано снижение пассажиропотока более чем на 50% - это произошло в связи с ограничениями, действующими в период пандемии Covid-19», - сказала первый заместитель министра транспорта и дорожной инфраструктуры Московской области Анна Кротова.

Она добавила, что большая часть пассажиропотока состоит из людей старше 65 лет, которым рекомендовано реже пользоваться общественным транспортом. Работа дачных маршрутов, по которым курсирует общественный транспорт, возобновится в следующем году.

Льготный проезд для некоторых категорий граждан обеспечен на 44 маршрутах. Чаще всего спросом дачников пользуются три маршрута, а именно маршрут №44 Домодедово (станция Барыбино) – деревня Угрюмово, который работает круглогодично в городском округе Домодедово, маршрут №17 станция Химки – Ивакино в городском округе Химки, а также маршрут №37 станция Манихино – Петровское в Истре.

На территории Подмосковья располагается порядка 12 тысяч СНТ, по подъездным дорогам к которым за один сезон передвигается свыше 4 миллионов жителей Москвы и области.