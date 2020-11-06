РИАМО - 6 ноя. Жителей столицы 7 ноября приглашают посмотреть военную реконструкцию сражений за Москву, посетить музей инсталляций под открытым небом и увидеть выставку фотографий Москвы военных лет, сообщается на официальном сайте мэра Москвы.
В этом году мероприятия, приуроченные к 79-летию военного парада, пройдут в парке «Патриот», а на Красной площади заработает музей под открытым небом.
Основными событиями в реконструкции станет оборона Москвы осенью 1941 года и героическая работа сотрудников Метростроя по возведению оборонительных сооружений на подступах к столице.
Также праздничные мероприятия пройдут в музее инсталляций под открытым небом, который будет работать на Манежной и Красной площадях с 7 по 8 ноября. Здесь можно будет увидеть инсталляции по обороне Москвы. Будет задействована боевая техника.
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