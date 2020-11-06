РИАМО - 6 ноя. Мэр Москвы Сергей Собянин назвал народного артиста России, писателя-сатирика, киносценариста, телеведущего, актера Михаила Жванецкого абсолютно неповторимым человеком с огромным талантом.
Он добавил, что крылатые фразы Жванецкого, которые уходили в народ, стали лучшим признанием автора.
Градоначальник выразил соболезнования родным, друзьям и поклонникам артиста.
«Светлая память Мастеру», — заключил мэр.
Михаила Жванецкого не стало в пятницу. Ему было 86 лет.
Не стало Михаила Михайловича Жванецкого. Человек огромного таланта, абсолютно неповторимый. Веселый и грустный, ироничный и мудрый. Его афоризмы поднимали настроение и уходили в народ - лучшее признание для автора... Соболезную родным, друзьям, поклонникам. Светлая память Мастеру pic.twitter.com/MX9sqmbDAP— Сергей Собянин (@MosSobyanin) November 6, 2020
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