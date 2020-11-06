РИАМО - 6 ноя. Мэр Москвы Сергей Собянин назвал народного артиста России, писателя-сатирика, киносценариста, телеведущего, актера Михаила Жванецкого абсолютно неповторимым человеком с огромным талантом.

«Не стало Михаила Михайловича Жванецкого. Человек огромного таланта, абсолютно неповторимый. Веселый и грустный, ироничный и мудрый», — написал Собянин в своем Twitter-аккаунте.

Он добавил, что крылатые фразы Жванецкого, которые уходили в народ, стали лучшим признанием автора.

Градоначальник выразил соболезнования родным, друзьям и поклонникам артиста.

«Светлая память Мастеру», — заключил мэр.

Михаила Жванецкого не стало в пятницу. Ему было 86 лет.