РИАМО - 6 ноя. В микрорайоне «Пригород Лесное» Ленинского городского округа в преддверии Дня сотрудника органов внутренних дел РФ открыли новый участковый пункт полиции, говорится в сообщении пресс-службы администрации округа.

«В условиях быстро развивающейся инфраструктуры микрорайона «Пригород Лесное», где сегодня проживают свыше 15 тысяч человек, (открытие пункта полиции - ред.) событие важное и значительное как для жителей этой территории, так и для самих сотрудников полиции», — говорится в сообщении.

Новое помещение полностью готово для работы: укомплектовано мебелью и оргтехникой. В нем созданы все условия для качественного приема граждан и успешного выполнения служебных задач. Теперь жители смогут быстрее получить помощь или решить возникнувшую проблему, а сотрудники правоохранительных органов — работать в комфортных условиях.

«Вопрос о необходимости нового участкового пункта был одним из самых острых и часто задаваемых жителями, поскольку «Пригород Лесное» – это активно застраиваемый микрорайон, а близлежащий отдел полиции находится в поселке Развилка», - отметил глава Ленинского городского округа Алексей Спасский.

До конца текущего года администрация муниципалитета передаст УМВД России по Ленинскому городскому округу помещение для участкового пункта полиции в поселке Володарского. А в 2021 году пункт для работы участковых начнет работу в жилом комплексе «Зеленые аллеи» в Видном.