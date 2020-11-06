РИАМО (ПОДОЛЬСК) - 6 ноя. В Подольске новая школа на Бородинском бульваре на 1,1 тысячи мест готова на 52%, в настоящее время ведутся работы по устройству внутренних инженерных сетей, сообщается на сайте комитета по строительству и архитектуре администрации округа.

Председатель комитета по строительству и архитектуре администрации Подольска Сергей Цаплинский проинспектировал ход строительства школы и пристройки в микрорайоне Кутузово и обсудил итоги с активными жителями. В микрорайоне продолжают возводить общеобразовательную школу на 1,1 тысячи мест на Бородинском бульваре, 9, и пристройку на 300 мест к школе №13 на Бородинской улице, 20.

«На сегодняшний день на школе на 1100 мест на Бородинском бульваре полностью завершили монолитные работы. В настоящее время ведутся работы по устройству внутренних инженерных сетей, кровли здания и благоустроительные работы в части твердых покрытий. Степень готовности объекта составляет 52%. На объекте задействован 81 человек совместно с ИТР и пять единиц техники», - говорится в сообщении.

По словам Цаплинского, работы укладываются в планируемый график. Окончание строительства запланировано на II квартал 2021 года, а начало функционирования – на сентябрь 2021 года.

«У нас есть полная уверенность в том, что в начале II квартала 2021 года строительство здания школы полностью завершат. В связи с погодными условиями возможны небольшие доделки по благоустроительным работам. Следующим этапом станет получение лицензии общеобразовательного учреждения. Уже 1 сентября новая школа распахнет свои двери», – сказал Цаплинский.

В новой школе установят новейшее оборудование, откроют библиотеку с читальным залом и компьютерной техникой и книгохранилищем на 300 тысяч книг, а также кабинеты для дополнительного образования.





