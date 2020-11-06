В пятницу, 6 ноября, на 87-м году жизни скончался всенародно любимый юморист и писатель-сатирик Михаил Жванецкий. О причинах смерти пока не сообщается. В последний год самый остроумной артист советской и российской эстрады жаловался на плохое самочувствие, а в начале октября его представители сообщили, что сатирик принял решение завершить концертную деятельность. Редакция РИАМО собрала самые яркие цитаты из выступлений Жванецкого, многие из которых стали крылатыми.

Про жизнь

«Мало найти свое место в жизни, надо найти его первым».

«Красиво жить не запретишь. Но помешать можно».

«Все идет хорошо, только мимо…»

«Оптимист верит, что мы живем в лучшем из миров. Пессимист боится, что так оно и есть».

«Пусть лучше над тобой смеются, чем плачут».

Про отдых и труд

«Весь день не спишь, всю ночь не ешь — конечно, устаешь…»

«Лучше с трудом заниматься любовью, чем с любовью заниматься трудом».

«Лучше пузо от пива, чем горб от работы».

«Алкогольные напитки в малых дозах безвредны в любых количествах».

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Про людей

«Все люди братья, но не все по разуму».

«Если появился кто-то, готовый свернуть горы, за ним обязательно пойдут другие, готовые свернуть ему шею».

«Если ты споришь с идиотом, то, вероятно, то же самое делает и он».

«В каждой крупной личности есть что-то мелким шрифтом».

«В любом из нас спит гений. И с каждым днем все крепче...»

«Лучше промолчать и показаться дураком, нежели заговорить и не оставить на этот счет никаких сомнений».

Про счастье и мечты

«Счастье — это увидеть туалет и успеть до него добежать».

«Концов счастливых не бывает. Если счастливый – значит, не конец».

«Счастлив ли? В разное время на этот вопрос отвечал по-разному, но всегда – отрицательно».

«Хочешь всего и сразу, а получаешь ничего и постепенно».

«Обидно, когда твои мечты сбываются у других!»

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Про возраст

«Мудрость не всегда приходит с возрастом. Бывает, что возраст приходит один».

«С возрастом желание заработать переходит в желание сэкономить».

«Лысина – это полянка, вытоптанная мыслями».

Про память

«В историю трудно войти, но легко вляпаться».

«Раньше я боялся, что меня могут забыть. Теперь я боюсь, что меня могут запомнить».

«Я же говорил: «Или я буду жить хорошо, или мои произведения станут бессмертными».