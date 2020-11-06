РИАМО - 6 ноя. Подтверждена ранее достигнутая договоренность о максимальном сокращении сроков реконструкции участка «Курский вокзал – Каланчевская», говирится в сообщении пресс-службы мэра и правительства Москвы.

В пятницу мэр Москвы Сергей Собянин и генеральный директор – председатель правления ОАО «РЖД» Олег Белозеров провели селекторное совещание.

«Завершить работы предполагается в начале 2023 года – на 1,5 года раньше, чем по первоначальному плану», - говорится в сообщении.

МЦД-4 длиной 86 километров с 39 остановками свяжет города Апрелевка и Железнодорожный.

Сейчас на будущем диаметре МЦД-4 идут реконструкция конечной станции Апрелевка, строительство третьего главного пути на участке «Солнечная – Апрелевка» и четвертого главного пути на участке «Москва – Апрелевка».

Завершено строительство четвертого главного пути на участке «Железнодорожная – Карачарово». В ближайшее время также закончат строительство второго главного пути на участке «Реутов – Балашиха».