РИАМО - 6 ноя. Начальник Главного контрольного управления столицы Евгений Данчиков призвал жителей Москвы не передвигаться по городу без необходимости, это связано с эпидемиологической ситуацией, сообщает РИА Новости.

«Эпидемиологическая ситуация в Москве развивается не лучшим образом, количество заболевших растет. <...> Хочу отметить, что работники, переведенные на удаленку, должны работать дома и без лишней необходимости не передвигаться по городу как на общественном, так и на личном транспорте», — сказал Данчиков.

Он добавил, что соблюдение мер профилактики коронавируса поможет избежать введения жестких ограничений. По его словам, большинство работодателей соблюдают требования о переходе сотрудников на дистанционную работу. Однако в ходе рейдов выявляют нарушителей.

За нарушение правила о переводе на удаленку не менее 30% сотрудников компании грозит штраф в размере 300 тысяч рублей, а за повторное нарушение – приостановка деятельности.

За весь период пандемии к ответственности привлечены 32 тысячи юридических лиц и бизнесменов. Приостановили деятельность 160 организаций за повторное нарушение.

Каждый день около 1,5 тысячи москвичей нарушают масочно-перчаточный режим, к ответственности привлекли 160 тысяч жителей. ​

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Текстовая трансляция

6 НОЯБРЯ

- Власти Москвы призвали горожан не передвигаться по городу без необходимости. Соблюдение мер профилактики коронавируса поможет избежать введения жестких ограничений.

- Около 45 тыс детей в Москве заразились коронавирусом с начала пандемии. На данный момент в больницах находится около 180 детей с коронавирусом.

- Запрет на посещение музеев в Подмосковье продлили до 22 ноября. Исключение составляет посещение территорий музеев для прогулок.

- Запрет на массовые мероприятия со зрителями продлили в Подмосковье до 22 ноября. Такое решение принято региональными властями.

- Около 70% коечного фонда в Москве занято Covid‑пациентами. При этом плановый прием пациентов ведется в полном объеме.

- Столичные власти назвали ситуацию с коронавирусом в городе нестабильной. В городе растет заболеваемость Covid-19 и число госпитализаций зараженных.

-Свежая карта распространения коронавируса в Подмосковье

- По словам вирусолога Анатолия Альтштейна, Россия продержится на плато по заболеваемости коронавирусом до весны. Он уточнил, что третья волна коронавируса в России будет нескоро.

- Более 4,5 млн россиян приняли участие в флешмобе «Надень маску и живи открыто». Флешмоб стартовал 5 ноября.

- За сутки в России зарегистрировали 20 582 случая коронавирусной инфекции. В Подмосковье выявили 605 больных. В Москве - 6 253.

- Эпидемиолог Роспотребнадзора оценил опасность мутации коронавируса. По его словам, мутирует менее 1% генома вируса.

- 69 пациентов с коронавирусом умерли в столице за сутки. С начала пандемии в городе умерли 7140 пациентов с Covid-19.