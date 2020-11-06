РИАМО (БАЛАШИХА) - 6 ноя. Сотрудники следственного отдела по городу Балашиха Подмосковья проводят проверки по фактам выпадения двух женщин из окон домов в микрорайоне Янтарный и Изумрудный, сообщила «РИАМО в Балашихе» старший помощник руководителя ГСУ СК России по Московской области Ольга Врадий.

Инцидент, когда за один день в разных микрорайонах погибли две женщины, произошел 2 ноября. С высоты упала 36-летняя женщина, а через два часа, в соседнем микрорайоне таким же образом погибла 43-летняя женщина.

«По данным фактам следственным отделом по Балашихе проводятся проверки», - сказала Врадий.

Ранее в социальных сетях Балашихи появилась информация о том, что погибшие испытывали депрессию и финансовые трудности. Остальное уточняется.