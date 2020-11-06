РИАМО - 6 ноя. Достигнута договоренность о взаимной увязке проектов ВСМ «Москва – Санкт-Петербург» и МЦД-3 «Ленинградско-Казанский», это позволит оптимизировать сроки строительства и стоимость работ, говорится в сообщении пресс-службы мэра и правительства Москвы.

В пятницу мэр Москвы Сергей Собянин и генеральный директор – председатель правления ОАО «РЖД» Олег Белозеров провели селекторное совещание.

«Интеграция проектов приведет также к созданию первоклассных транспортных хабов, которые свяжут между собой диаметры, метро и высокоскоростное сообщение», - отмечается в материале.

В черте Москвы поезда ВСМ будут делать остановки на станциях Зеленоград (Крюково) и Петровско-Разумовская, что позволит москвичам отравляться в северную столицу, не тратя время на поездку на вокзал. А пассажиры из Санкт-Петербурга смогут пересесть на московский транспорт, не доезжая до центра города.

МЦД-3 имеет длину в 85 километров и 42 остановки. Он также свяжет Зеленоград с городом Раменское.

В настоящее время на будущем диаметре МЦД-3 развернуты работы по строительству путепроводной развязки на Николаевке, переустройству Митьковской ветки, строительству тоннеля на Казанском направлении.

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