РИАМО (ЛЮБЕРЦЫ) - 6 ноя. Ежегодный онлайн-марафон «Мама года» проводится в городском округе Люберцы, на сегодня 57 девушек разного возраста зарегистрировались в качестве его участниц, сообщила руководитель проекта «Мама оффлайн» Елена Гайфуллина.

«Сообщество активных мам городского округа Люберцы «Мама оффлайн» вновь проводит традиционный инстамарафон для всех мамочек. Пока заявки подали 56 представительниц прекрасного пола из городского округа. Также у нас есть одна участница из Саранска», - сказала Гайфуллина.

В этом году победительница получит титул «Мама года-2020» и призовой фонд в размере 70 тысяч рублей. Для каждой конкурсантки подготовлены подарки.

«Приглашаем к участию всех желающих!» - пояснила Гайфуллина.

Темой текущего онлайн-марафона стали «Лихие 90-е». Конкурсанток ждут оригинальные задания, положительные эмоции и новые знакомства.

Регистрация на онлайн-марафон «Мама года» завершится 11 ноября. Чтобы принять участие, необходимо заполнить форму в шапке Instagram-аккаунта: @mama.offline, оплатить организационный взнос 300 рублей, подписаться на аккаунт: @mama.goda.lub и всех спонсоров, их можно найти в подписках аккаунта:@mama.goda.lub.