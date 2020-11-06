РИАМО - 6 ноя. Председатель Мосгордумы Алексей Шапошников выразил глубокие соболезнования в связи со смертью народного артиста России, писателя-сатирика, киносценариста, телеведущего, актера Михаила Жванецкого, говорится в сообщении пресс-службы Московской городской думы.

«Ушел из жизни всеми любимый сатирик, артист, гениальный мастер слова - Михаил Жванецкий. Нам посчастливилось быть его современниками. Несколько поколений нашей страны выросло на шутках Михаила Михайловича», — сказал Шапошников.

Он отметил, что уважения заслуживают литературный дар, острое перо, активная гражданская позиция артиста.

Многие фразы Жванецкого стали крылатыми, в том числе: «Никогда не преувеличивайте глупость врагов и верность друзей», «Мыслить так трудно, поэтому большинство людей судит», «Если вам долго не звонят родственники или друзья, значит, у них все хорошо».

Ранее сатирик решил завершить карьеру и насладиться зрелым возрастом, к сожалению, планы его не сбылись.

Спикер столичного парламента скорбит об артисте вместе с родными, близкими, друзьями и коллегами.

«Прощайте, великий Михаил Михайлович! Светлая память…» — заключил Шапошников.

Михаил Жванецкий умер в пятницу. Ему было 86 лет.