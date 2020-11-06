РИАМО - 6 ноя. Председатель Мосгордумы Алексей Шапошников выразил глубокие соболезнования в связи со смертью народного артиста России, писателя-сатирика, киносценариста, телеведущего, актера Михаила Жванецкого, говорится в сообщении пресс-службы Московской городской думы.
Он отметил, что уважения заслуживают литературный дар, острое перо, активная гражданская позиция артиста.
Многие фразы Жванецкого стали крылатыми, в том числе: «Никогда не преувеличивайте глупость врагов и верность друзей», «Мыслить так трудно, поэтому большинство людей судит», «Если вам долго не звонят родственники или друзья, значит, у них все хорошо».
Ранее сатирик решил завершить карьеру и насладиться зрелым возрастом, к сожалению, планы его не сбылись.
Спикер столичного парламента скорбит об артисте вместе с родными, близкими, друзьями и коллегами.
«Прощайте, великий Михаил Михайлович! Светлая память…» — заключил Шапошников.
Михаил Жванецкий умер в пятницу. Ему было 86 лет.
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