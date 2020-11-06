РИАМО (ПОДОЛЬСК) - 6 ноя. Доходы бюджета Подольска на 2020 год планируется увеличить на 102,7 миллиона рублей, расходы - на 132,8 миллиона рублей, сообщила председатель комитета по финансам и налоговой политике администрации окурга Светлана Коткова.

Очередное 4-е заседание совета депутатов Подольск прошло в пятницу. С докладом о внесении изменений и дополнений в бюджет городского округа на 2020 год и на плановый период 2021 и 2022 годов выступила Коткова. Депутаты одобрили внесение изменений в решение совета депутатов Подольска «О бюджете городского округа Подольск на 2020 год и на плановый период 2021 и 2022 годов».

«В новой редакции доходы бюджета Подольска на 2020 год планируется увеличить на 102,7 миллиона рублей. Расходы бюджета округа на 2020 год предложили увеличить на общую сумму 132,8 миллиона рублей. С учетом предлагаемых изменений. С учетом изменений размер дефицита бюджета округа составит 716,4 миллионов рублей или 14,8% от общей суммы доходов. Это соответствует ограничениям, установленным бюджетным законодательством РФ», - сказала Коткова.

Налоговые и неналоговые доходы бюджета увеличат на 433,7 миллиона рублей с учетом фактического исполнения за девять месяцев 2020 года и оценки ожидаемого исполнения за 2020 год, согласованной с министерством экономики и финансов Московской области. В том числе увеличат плановые показатели по налогу на доходы физических лиц на 307,1 миллиона рублей, в том числе с учетом внеплановых поступлений НДФЛ по выплаченным дивидендам в сумме 91,7 миллиона рублей.

По доходам, получаемым в виде арендной платы за земельные участки, государственная собственность на которые не разграничена – на 123,5 миллиона рублей. По доходам от продажи земельных участков, государственная собственность на которые не разграничена, на 16,7 миллиона рублей, а также по ряду других показателей.

Субсидии из бюджета Московской области увеличат на 9,9 миллиона рублей. В том числе на ремонт дворовых территорий в соответствии с государственной программой Московской области «Формирование современной комфортной городской среды» на 4,7 миллиона рублей.

На проектирование и строительство дошкольных образовательных организаций в соответствии с государственной программой Московской области «Строительство объектов социальной инфраструктуры» на 3,3 миллиона рублей. Предусмотрена субсидия из бюджета Московской области на реализацию проектов граждан, сформированных в рамках практик инициативного бюджетирования, в сумме 9,5 миллиона рублей.