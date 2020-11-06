РИАМО (ЛЮБЕРЦЫ) - 6 ноя. Жители Люберец могут заявить о проблемах с качеством воды в аварийные коммунальные службы городского округа, говорится в сообщении пресс-службы администрации муниципалитета.

2 ноября в районе дома №24 поселка ВУГИ Люберец произошел прорыв на трассе холодного водоснабжения. Кратковременное ухудшение качества воды было связано с устранением прорыва. 3 ноября специалисты АО «Люберецкий Водоканал» и управления ЖКХ администрации муниципалитета провели поквартирный обход жителей, забор воды для лабораторного анализа. По результатам органолептического, химического анализов микробиологические показатели воды соответствовали нормативам СанПиН.

«В случае возникновения вопросов по качеству воды можно обращаться по следующим телефонам: в диспетчерскую службу АО «Люберецкий Водоканал»: 8(495)554-92-53, в управление ЖКХ администрации муниципалитета: 8(495)518-91-41, 8(495)518-91-45, а также в ЕДС ЖКХ Люберец: 8(495)103-44-33; 8(800)301-44-33; *5-105», - говорится в сообщении.

Для поддержания качества услуг водоснабжения силами АО «Люберецкий Водоканал» совместно с управляющими организациями проводится плановая промывка внутренних инженерных коммуникаций домов и магистральных сетей, расположенных на территории городского округа Люберцы.