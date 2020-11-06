РИАМО (КОТЕЛЬНИКИ) - 6 ноя. За два месяца в подмосковных Котельниках чипировали 14 бездомных собак, говорится в сообщении пресс-службы администрации муниципалитета.

В Котельниках в целях обеспечения безопасности жителей управление благоустройства осуществляет регулярный контроль по отлову безнадзорных животных без владельцев.

«За два месяца было отловлено, стерилизовано и чипировано 14 собак по пяти адресам. Спасибо жителям за активную гражданскую позицию и участие в жизни городского округа», - говорится в сообщении.