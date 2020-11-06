РИАМО - 6 ноя. Пользователи социальных сетей скорбят о кончине сатирика Михаила Жванецкого, который обладал здоровой самоиронией и редким талантом шутить над чем угодно.

«Махал Махалыч, да как же так??? Как чувствовал, ушел со сцены месяц назад. <…> До вашего юмора надо было дорасти, но когда дорастаешь — уже не отпускает. Живой, искрометный и всегда в самую точку», - написал d.avseyenko в Instagram.

По словам Дмитрия Смирнова, Жванецкий мог шутить над чем угодно.

«Такой великий, такой родной. Юмор, сатира, острый ум... И нет больше здоровой, доброй и обаятельной самоиронии в лице Михаила Михайловича...» - скорбит _ll_e_n_a_.

Евгений Рехтер добавил, что мудрая ирония Жванецкого была как глоток свежего воздуха.

«Михаил Михайлович ушел. Чудесный человек, мастер слова. Простой, добрый. Гениальный», - написал Федор Тбилисов.

Пользователь anton_guriev2778 отметил, что с уходом классика страна осиротела.

Писатель и сатирик Михаил Жванецкий скончался в возрасте 86 лет. Ранее из-за состояния здоровья он принял решение прекратить концертную деятельность.