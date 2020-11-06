РИАМО - 6 ноя. В столице около 45 тысяч детей заразились коронавирусной инфекцией за время эпидемии, что составляет около 10% от всех выявленных случаев заражения, сообщила заммэра Москвы по вопросам социального развития Анастасия Ракова.

«Около 10% всех переболевших коронавирусом детей проходили лечение в больницах. Эти цифры в общем числе заболевших минимальны, но они говорят нам о том, что у детей тоже есть серьезный риск заболевания», — сказала Ракова в интервью ТАСС.

Она также отметила, что на данный момент в больницах находится около 180 детей, из них 11 в реанимации.

Ранее в Москве режим дистанционного обучения для учеников школ 6-11 классов продлили до 22 ноября. Кроме того, до 29 ноября действует требование перевести на дистанционный режим работы не менее 30% сотрудников компаний и учреждений города.​

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Текстовая трансляция

6 НОЯБРЯ

- Власти Москвы призвали горожан не передвигаться по городу без необходимости. Соблюдение мер профилактики коронавируса поможет избежать введения жестких ограничений.

- Около 45 тыс детей в Москве заразились коронавирусом с начала пандемии. На данный момент в больницах находится около 180 детей с коронавирусом.

- Запрет на посещение музеев в Подмосковье продлили до 22 ноября. Исключение составляет посещение территорий музеев для прогулок.

- Запрет на массовые мероприятия со зрителями продлили в Подмосковье до 22 ноября. Такое решение принято региональными властями.

- Около 70% коечного фонда в Москве занято Covid‑пациентами. При этом плановый прием пациентов ведется в полном объеме.

- Столичные власти назвали ситуацию с коронавирусом в городе нестабильной. В городе растет заболеваемость Covid-19 и число госпитализаций зараженных.

-Свежая карта распространения коронавируса в Подмосковье

- По словам вирусолога Анатолия Альтштейна, Россия продержится на плато по заболеваемости коронавирусом до весны. Он уточнил, что третья волна коронавируса в России будет нескоро.

- Более 4,5 млн россиян приняли участие в флешмобе «Надень маску и живи открыто». Флешмоб стартовал 5 ноября.

- За сутки в России зарегистрировали 20 582 случая коронавирусной инфекции. В Подмосковье выявили 605 больных. В Москве - 6 253.

- Эпидемиолог Роспотребнадзора оценил опасность мутации коронавируса. По его словам, мутирует менее 1% генома вируса.

- 69 пациентов с коронавирусом умерли в столице за сутки. С начала пандемии в городе умерли 7140 пациентов с Covid-19.