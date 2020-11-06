РИАМО - 6 ноя. В конце 2020 года - начале 2021 года планируется завершить реализацию ряда крупных проектов развития инфраструктуры Центрального транспортного узла, в том числе запланировано открытие нового вокзала Ховрино (перспективный МЦД-3), говорится в сообщении пресс-службы мэра и правительства Москвы.

В пятницу мэр Москвы Сергей Собянин и генеральный директор – председатель правления ОАО «РЖД» Олег Белозеров провели селекторное совещание.

«Также будет завершена реконструкция существующих станций Подольск (МЦД-2), Крекшино (перспективного МЦД-4) и Баковка (МЦД-1)», — говорится в сообщении.

Кроме того, планируют открыть второй главный путь на участке Реутов - Балашиха и увеличить число электричек на Горьковском направлении МЖД (МЦД-4) до 16 пар. Благодаря этому интервал движения сократится до 3,8 минуты в час пик. Интервал движения в сторону Балашихи уменьшится в два раза до получаса.

До конца нынешнего года будет полностью завершено обновление подвижного состава МЦД-1. На МЦД-2 обновление парка поездов было завершено в августе.