РИАМО - 6 ноя. Пожар произошел на балконе квартиры, расположенной на 16-м этаже жилого дома на Братиславской улице в Москве, говорится в сообщении пресс-службы Главного управления МЧС России по столице.

Сообщение о пожаре поступило спасателям днем в пятницу. Пожар охватил площадь около 15 квадратных метров.

«Благодаря оперативному прибытию и грамотным слаженным действиям пожарным удалось не допустить распространения огня и в 15:35 пожар был успешно ликвидирован», - говорится в сообщении.

Информации о пострадавших не поступало.