РИАМО (КОТЕЛЬНИКИ) - 6 ноя. Предприниматели подмосковных Котельников могут обратиться за госуслугами в отдельное окно МФЦ, говорится в сообщении пресс-службы администрации муниципалитета.

Заместитель главы Котельников Мария Галузо провела ВКС с руководителем МФЦ. В ходе проведения видеоконференции обсудили будни центра, как начинающие предприниматели могут получить комплексную поддержку от консультаций до индивидуального содействия в решении проблемного вопроса. В центре «Мои документы» микрорайона Ковровый Котельников существует дополнительное окно для бизнеса.

«В нашем городе работают больше двух тысяч предпринимателей, и это еще один шаг навстречу бизнесу. Теперь обращаться за государственными и муниципальными услугами предприятиям будет гораздо легче», - сказала Галузо.

Она отметила, что данный сервис создан таким образом, что помогает местным предпринимателям сэкономить время, а также избежать коррупционных рисков.