РИАМО - 6 ноя. В связи с пандемией коронавируса в Подмосковье до 22 ноября продлили запрет на посещение музеев, музеев-заповедников и дворцово-парковых музеев, соответствующее постановление подписал губернатор Московской области Андрей Воробьев.

Исключение составляет посещение территорий музеев для прогулок.

Музеи Подмосковья для посещения закрыли в конце октября. Такое ограничение ввели из-за борьбы с распространением коронавируса.

Кроме того, сейчас в регионе пожилые и жители с хроническими заболеваниями обязаны соблюдать самоизоляцию.

В Подмосковье работает горячая линия: 8 800 550-50-30 по вопросам коронавируса и сайт covid.mz.mosreg.ru.

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Текстовая трансляция

6 НОЯБРЯ

- Власти Москвы призвали горожан не передвигаться по городу без необходимости. Соблюдение мер профилактики коронавируса поможет избежать введения жестких ограничений.

- Около 45 тыс детей в Москве заразились коронавирусом с начала пандемии. На данный момент в больницах находится около 180 детей с коронавирусом.

- Запрет на посещение музеев в Подмосковье продлили до 22 ноября. Исключение составляет посещение территорий музеев для прогулок.

- Запрет на массовые мероприятия со зрителями продлили в Подмосковье до 22 ноября. Такое решение принято региональными властями.

- Около 70% коечного фонда в Москве занято Covid‑пациентами. При этом плановый прием пациентов ведется в полном объеме.

- Столичные власти назвали ситуацию с коронавирусом в городе нестабильной. В городе растет заболеваемость Covid-19 и число госпитализаций зараженных.

-Свежая карта распространения коронавируса в Подмосковье

- По словам вирусолога Анатолия Альтштейна, Россия продержится на плато по заболеваемости коронавирусом до весны. Он уточнил, что третья волна коронавируса в России будет нескоро.

- Более 4,5 млн россиян приняли участие в флешмобе «Надень маску и живи открыто». Флешмоб стартовал 5 ноября.

- За сутки в России зарегистрировали 20 582 случая коронавирусной инфекции. В Подмосковье выявили 605 больных. В Москве - 6 253.

- Эпидемиолог Роспотребнадзора оценил опасность мутации коронавируса. По его словам, мутирует менее 1% генома вируса.

- 69 пациентов с коронавирусом умерли в столице за сутки. С начала пандемии в городе умерли 7140 пациентов с Covid-19.