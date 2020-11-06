РИАМО - 6 ноя. Запрет на проведение спортивных, культурных и развлекательных мероприятий со зрителями продлили в Подмосковье до 22 ноября, соответствующий документ подписал губернатор Московской области Андрей Воробьев.

Подписанным документом губернатор продлил действие антиковидных мер в Подмосковье.

Так, запрет на проведение спортивных, досуговых, зрелищных, развлекательных, выставочных, рекламных и других мероприятий с очным присутствием граждан продлевается до 22 ноября. Ранее запрет был установлен до 7 ноября.

Исключение составляют физкультурные, спортивные мероприятия, тренировки спортсменов без присутствия зрителей.

С 17 октября в регионе запрещены ночные развлекательные мероприятия в клубах, барах и кафе.

В Московской области пожилым жителям и тем, кто страдает хроническими заболеваниями, следует соблюдать самоизоляцию по 15 ноября, но им можно выходить на прогулки и в магазин.

В общественных местах и транспорте региона следует соблюдать масочный режим, а также социальную дистанцию в 1,5-2 метра. Контроль соблюдения масочного режима усилен в транспорте, магазинах, школах и других местах массового пребывания.

Все, что нужно знать о коронавирусе. Спецпроект РИАМО>>

Текстовая трансляция

6 НОЯБРЯ

- Власти Москвы призвали горожан не передвигаться по городу без необходимости. Соблюдение мер профилактики коронавируса поможет избежать введения жестких ограничений.

- Около 45 тыс детей в Москве заразились коронавирусом с начала пандемии. На данный момент в больницах находится около 180 детей с коронавирусом.

- Запрет на посещение музеев в Подмосковье продлили до 22 ноября. Исключение составляет посещение территорий музеев для прогулок.

- Запрет на массовые мероприятия со зрителями продлили в Подмосковье до 22 ноября. Такое решение принято региональными властями.

- Около 70% коечного фонда в Москве занято Covid‑пациентами. При этом плановый прием пациентов ведется в полном объеме.

- Столичные власти назвали ситуацию с коронавирусом в городе нестабильной. В городе растет заболеваемость Covid-19 и число госпитализаций зараженных.

-Свежая карта распространения коронавируса в Подмосковье

- По словам вирусолога Анатолия Альтштейна, Россия продержится на плато по заболеваемости коронавирусом до весны. Он уточнил, что третья волна коронавируса в России будет нескоро.

- Более 4,5 млн россиян приняли участие в флешмобе «Надень маску и живи открыто». Флешмоб стартовал 5 ноября.

- За сутки в России зарегистрировали 20 582 случая коронавирусной инфекции. В Подмосковье выявили 605 больных. В Москве - 6 253.

- Эпидемиолог Роспотребнадзора оценил опасность мутации коронавируса. По его словам, мутирует менее 1% генома вируса.

- 69 пациентов с коронавирусом умерли в столице за сутки. С начала пандемии в городе умерли 7140 пациентов с Covid-19.