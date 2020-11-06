РИАМО - 6 ноя. Российские артисты назвали смерть легендарного сатирика Михаила Жванецкого невосполнимой потерей, в которую невозможно поверить.

«Вот и все. Ты ушел от нас навсегда. Невосполнимая утрата. Друг мой, ты незабываем. Ты всегда в моем сердце», — написала в соцсети певица Алла Пугачева.

Телеведущий Владимир Соловьев назвал Жванецкого «Большим Человеком». Актер Александр Олешко признался, что в уход сатирика невозможно поверить.

«Ушел гений. Умер Михаил Жванецкий. Юмор осиротел. Соболезнования родным и близким», — написал в Instagram шоумен Гарик Харламов.

О смерти Жванецкого стало известно в пятницу. Ему было 86 лет. Ранее из-за состояния здоровья сатирик принял решение прекратить концертную деятельность.