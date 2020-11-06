РИАМО - 6 ноя. В столице развернуто 15 тысяч коек для пациентов с коронавирусной инфекцией, из них около 70% занято, сообщила заммэра Москвы по вопросам социального развития Анастасия Ракова.

«Имеется и дополнительный резерв, в том числе в виде новых госпиталей, подготовленных специально под борьбу с коронавирусом, так как они запускаются не сразу на полную мощность, а постепенно», — сказала Ракова в интервью ТАСС, опубликованном в пятницу.

При этом, по ее словам, плановый прием пациентов ведется в полном объеме. На данный момент он составляет 80% от аналогичного периода минувшего года. А показатели экстренной помощи не коронавирусным больным уже превысили уровень 2019 года.

Заммэра отметила, что большая доля тех, кто госпитализирован с Covid-19, занимались самолечением.

«Это абсолютно неоправданно, коронавирус — серьезное заболевание, которое не допускает легкомысленного отношения к себе», — подчеркнула Ракова.

Врачи имеют большой опыт лечения коронавирусной инфекции, есть четкие схемы лечения, закуплены лекарственные препараты, которые выдаются заразившимся бесплатно. Большинство лекарств, которые врачи выписывают Covid-пациентам, рецептурные, их опасно применять без назначения специалиста.

Кроме того, чтобы снизить нагрузку на больницы, проводятся профилактические работы с людьми из группы риска. Осенью модернизировали систему работы с контактировавшими с зараженными коронавирусом. Каждый день выявляется 5-6 тысяч зараженных, по каждому проходит эпидемиологическое расследование, чтобы найти контактировавших с пациентом горожан.

В день находят около 9-9,5 тысяч контактировавших с Covid-пациентами. Им рассылают СМС-оповещения. Информацию также рассылают по месту работы или учебы. ​

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Текстовая трансляция

6 НОЯБРЯ

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- Около 45 тыс детей в Москве заразились коронавирусом с начала пандемии. На данный момент в больницах находится около 180 детей с коронавирусом.

- Запрет на посещение музеев в Подмосковье продлили до 22 ноября. Исключение составляет посещение территорий музеев для прогулок.

- Запрет на массовые мероприятия со зрителями продлили в Подмосковье до 22 ноября. Такое решение принято региональными властями.

- Около 70% коечного фонда в Москве занято Covid‑пациентами. При этом плановый прием пациентов ведется в полном объеме.

- Столичные власти назвали ситуацию с коронавирусом в городе нестабильной. В городе растет заболеваемость Covid-19 и число госпитализаций зараженных.

-Свежая карта распространения коронавируса в Подмосковье

- По словам вирусолога Анатолия Альтштейна, Россия продержится на плато по заболеваемости коронавирусом до весны. Он уточнил, что третья волна коронавируса в России будет нескоро.

- Более 4,5 млн россиян приняли участие в флешмобе «Надень маску и живи открыто». Флешмоб стартовал 5 ноября.

- За сутки в России зарегистрировали 20 582 случая коронавирусной инфекции. В Подмосковье выявили 605 больных. В Москве - 6 253.

- Эпидемиолог Роспотребнадзора оценил опасность мутации коронавируса. По его словам, мутирует менее 1% генома вируса.

- 69 пациентов с коронавирусом умерли в столице за сутки. С начала пандемии в городе умерли 7140 пациентов с Covid-19.